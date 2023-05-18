Петербургские депутаты хотят попросить Мишустина расширить варианты выполнения квоты по устройству инвалидов

Законодательное собрание Петербурга на заседании 18 мая приняло в первом чтении постановление об обращении к премьер-министру России Михаилу Мишустину. В письме парламентарии просят расширить способы выполнения квоты для приема на работу инвалидов. Автор документа – депутат от "Единой России" Александр Ржаненков.

В обращении парламентарии напомнили, что сейчас действует два способа выполнения квоты: наличие трудового договора с инвалидом на рабочее место непосредственно у работодателя и на место у сторонней организации. В Мурманской же области добавили еще одно основание – размещение производственного заказа, сказано в письме Мишустину.

Эта идея имела высокую эффективность и рекомендована АНО "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" для внедрения в других регионах России, следует из обращения. Петербургские депутаты предлагают Мишустину добавить в перечисленные варианты исполнения квоты размещение производственного заказа.

"Полагаем, что расширение способов выполнения квоты позволит увеличить численность занятых инвалидов и повысить устойчивость и деловую активность предприятий и организаций, предоставляющих инвалидам рабочие места", - сказано в обращении.

Во время выступления с трибуны в ЗакСе Ржаненков рассказал, что в Петербурге живут около 490 тысяч людей с инвалидностью, из которых около 90 тысяч – работоспособного возраста. Сейчас 34 тысячи из этих людей работают, сообщил парламентарий. По его словам, расширение реализации квот поддержит предприятия, которые дают работу людям с инвалидностью.

За документ проголосовали 48 депутатов. Против и воздержавшихся не было.

София Саттарова