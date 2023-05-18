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Петербургские депутаты хотят попросить Мишустина расширить варианты выполнения квоты по устройству инвалидов

фото ЗакС политика Петербургские депутаты хотят попросить Мишустина расширить варианты выполнения квоты по устройству инвалидов

Законодательное собрание Петербурга на заседании 18 мая приняло в первом чтении постановление об обращении к премьер-министру России Михаилу Мишустину. В письме парламентарии просят расширить способы выполнения квоты для приема на работу инвалидов. Автор документа – депутат от "Единой России" Александр Ржаненков

В обращении парламентарии напомнили, что сейчас действует два способа выполнения квоты: наличие трудового договора с инвалидом на рабочее место непосредственно у работодателя и на место у сторонней организации. В Мурманской же области добавили еще одно основание – размещение производственного заказа, сказано в письме Мишустину. 

Эта идея имела высокую эффективность и рекомендована АНО "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" для внедрения в других регионах России, следует из обращения. Петербургские депутаты предлагают Мишустину добавить в перечисленные варианты исполнения квоты размещение производственного заказа.

"Полагаем, что расширение способов выполнения квоты позволит увеличить численность занятых инвалидов и повысить устойчивость и деловую активность предприятий и организаций, предоставляющих инвалидам рабочие места", - сказано в обращении.

Во время выступления с трибуны в ЗакСе Ржаненков рассказал, что в Петербурге живут около 490 тысяч людей с инвалидностью, из которых около 90 тысяч – работоспособного возраста. Сейчас 34 тысячи из этих людей работают, сообщил парламентарий. По его словам, расширение реализации квот поддержит предприятия, которые дают работу людям с инвалидностью. 

За документ проголосовали 48 депутатов. Против и воздержавшихся не было.

София Саттарова


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