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Новости 12:03

ЗакС намерен обязать себя публиковать информацию о парламенте во "ВКонтакте" и "Одноклассниках"

фото ЗакС политика ЗакС намерен обязать себя публиковать информацию о парламенте во "ВКонтакте" и "Одноклассниках"

Законодательное собрание Петербурга на заседании 18 мая приняло в первом чтении изменения постановления о предоставлении информации о работе парламента. Документ подготовил комитет по законодательству ЗакСа для приведения постановления в соответствие с федеральными нормами.

Согласно проекту, доступ к информации о парламенте должен быть предоставлен еще и на страницах ЗакСа в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Только они могут быть официальными ресурсами ЗакСа, уточнил глава комитета и депутат от "Единой России" Всеволод Беликов со ссылкой на федеральные нормы. 

Сейчас в постановлении прописано, что информация предоставляется через сайт парламента, СМИ и другие источники. Эти нормы продолжат действовать. 

Также проект постановления устанавливает, что парламент и депутаты могут не предоставлять информацию, которую у них запрашивают, если она уже опубликована в СМИ или на сайте ЗакСа. В таком случае надо указать, где и когда такие данные уже обнародовались, уточняется в документе. 

Отметим, у ЗакСа есть своя страница в социальной сети "ВКонтакте". Также парламент публикует новости парламента в Teleram-канале "Законодательное собрание СПб" и рассказывает о работе депутатов в Teleram-канале "Открытый парламент". 

 

София Саттарова / Скриншот страницы Законодательного собрания во "ВКонтакте"


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