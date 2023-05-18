Матильда Шнурова решила закрыть все свои петербургские рестораны "Кококо"

Экс-супруга солиста группы "Ленинград", петербургский ресторатор Матильда Шнурова сообщила о закрытии своих городских ресторанов Сососо Bistro и Cococouture. Заявление приводится в социальной сети медийной личности.

"В контексте сегодняшних событий я не вижу возможности проектам продолжать своё существование", — поделилась Шнурова.

Последним днём работы заведений будет 1 июля текущего года. После этого попасть в Сососо Bistro и Cococouture, расположенные в Новой Голландии, будет невозможно. Первый ресторан открылся в 2019 года, второй "перебрался" на остров в 2020-м с Вознесенского проспекта.

Ещё один ресторан Шнуровой Bio My Bio прекратил работу в 2021 году, не выдержав "натиска" пандемии.