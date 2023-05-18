ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:51

Матильда Шнурова решила закрыть все свои петербургские рестораны "Кококо"

фото ЗакС политика Матильда Шнурова решила закрыть все свои петербургские рестораны "Кококо"

Экс-супруга солиста группы "Ленинград", петербургский ресторатор Матильда Шнурова сообщила о закрытии своих городских ресторанов Сососо Bistro и Cococouture. Заявление приводится в социальной сети медийной личности.

"В контексте сегодняшних событий я не вижу возможности проектам продолжать своё существование", — поделилась Шнурова.

Последним днём работы заведений будет 1 июля текущего года. После этого попасть в Сососо Bistro и Cococouture, расположенные в Новой Голландии, будет невозможно. Первый ресторан открылся в 2019 года, второй "перебрался" на остров в 2020-м с Вознесенского проспекта.

Ещё один ресторан Шнуровой Bio My Bio прекратил работу в 2021 году, не выдержав "натиска" пандемии.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑




О редакции Реклама