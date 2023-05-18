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Новости 13:33

На пересечении Пулковского и Волхонского шоссе появится новый жилой квартал за 30 млрд рублей

фото ЗакС политика На пересечении Пулковского и Волхонского шоссе появится новый жилой квартал за 30 млрд рублей

Девелоперская группа ПСК собирается вложить 28 млрд рублей в возведение нового жилого квартала, который расположится на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе, сообщает пресс-служба компании.

Под строительство отведён участок в 29 га. На нём появятся малоэтажные, до пяти этажей, жилые дома комфорт-класса и коммерческие помещения, паркинги, школа, детсады.

Практически треть территории отведут под благоустройство: озеленят, установят инфраструктуру для досуга, обустроят пешеходные дорожки и другое.

Под домами сделают подземный паркинг на 362 автомобиля, наземный будет рассчитан на 984 места. Кроме того, на территории ЖК появятся два детсада на 220 мест и школа на 825 учеников.


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