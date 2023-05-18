В Кремле высказались о блокировке счетов представительств Финляндии

Блокировка счетов дипломатических представительств Финляндии в России стала ответом на политику этой страны, следует из слов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Ранее о замораживании счетов проинформировал МИД Финляндии.

"Это не инициативный ход с российской стороны. Мы реагируем на ту ситуацию, которую создают власти целого ряда стран коллективного Запада, в том числе, к нашему сожалению, Финляндия", - приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Представитель Кремля пообещал и впредь "не оставлять без ответа" недружественные действия зарубежных стран в отношении России.

Ранее МИД Финляндии сообщил о том, что банковские счета диппредставительств этой страны заморожены российской стороной. По словам главы ведомства Пекки Хаависто, в ответ на это российской стороне была направлена нота протеста.

В среду информацию о блокировке счетов подтвердила представитель МИД Мария Захарова. Она назвала это зеркальным ответом на действия финских властей в отношении российских заграничных учреждений, которые имеют право пользоваться счетами лишь в одном местном банке.