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ФСБ пришла с обысками к членам "Объединения перевозчиков России"*

фото ЗакС политика ФСБ пришла с обысками к членам "Объединения перевозчиков России"*

Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками к петербургским членам общественной организации "Объединение перевозчиков России"* (ОПР), сообщил у себя в соцсетях правозащитник Динар Идрисов.

По его словам утро у председателя ОПР* Сергея Владимирова и главы петербургского филиала организации Сергея Понежи началось со сломанных силовиками дверей. После обыска обоих активистов увезли на допрос в управление ФСБ по региону.

Силовики, как пишет Идрисов, искали дома у Владимирова и Понежи некое оружие в рамках "ранее неизвестного уголовного дела о подготовке теракта".

Кроме того, сотрудники ФСБ задержали мужчину, который не имеет прямого отношения к ОПР*. У него в ходе обыска изъяли переделанное из выхолощенного в боевое оружие времён ВОВ и патроны к нему.

Идрисов сообщил также, что силовики также намерены провести обыск в офисе организации на улице Декабристов.

*Минюст внёс "Объединение перевозчиков России" в единый реестр иноагентов


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