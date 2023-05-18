Показатели преступности в Петербурге выросли за год

В I квартале 2023 года в Петербурге было зарегистрировано 16 411 преступлений, что на 11,5 % превышает показатели аналогичного периода годом ранее, говорится в докладе Петростата о социально-экономическом положении города и Ленобласти. В соседнем регионе количество преступлений несколько уменьшилось.

Как следует из доклада, 33,3 % зарегистрированных в Петербурге преступлений пришлись на тяжкие и особо тяжкие. В абсолютных цифрах речь идет о 5 466 случаях нарушения закона. Относительно прошлого года их количество увеличилось на 13,5 %.

В частности, на 26,4 % увеличилось количество случаев умышленного причинения вреда здоровью, на 18,5 % — случаев мошенничества, на 15,5 % — преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В то же время в Ленобласти в январе-марте зафиксировали 6 065 преступлений, что на 4,2 % меньше, чем в I квартале 2022 года. На 3,4 % (до 1 898) уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, их доля составила 31,3 % от общего объема.

"Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, составила 6,4 %", — отметили в Петростате, говоря о Ленобласти.

Относительно прошлого года в регионе на 14,3 % выросло количество случаев мошенничества, на 14 % — умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 11,1 — изнасилований и покушений на них. Количество убийств и покушений на них увеличилось на 3,4 %.