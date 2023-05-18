В Ленобласти два экс-сотрудника ДПС предстанут перед судом по делу о взятке

Суд в Ленобласти рассмотрит уголовное дело о вымогательстве взятки группой лиц (п.п. "а, б" ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении двух бывших сотрудников ДПС, сообщили в Следственном управлении СК по региону. Компанию инспекторам составят иностранцы, обвиняемые в посредничестве во взяточничестве группой лиц (п. "а" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) и вымогательстве (п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ).

Как сообщили в ведомстве, расследование уголовных дел завершено, им занимался Следственный отдел по городу Выборг. Как полагают в СК, двое инспекторов ДПС получили взятку "в значительном размере" от нетрезвого водителя в обмен на отказ в составлении административного протокола. В передаче денег участвовали посредники.

"В настоящее время по делу собрано достаточно доказательств", — заявили в ведомстве и пообещали в ближайшее время направить материалы в суд для разбирательства по существу.

В ГУ МВД сообщение СК прокомментировали заявлением, что оба сотрудника ДПС были уволены почти год назад. "По результатам служебной проверки в июне 2022 года полицейские были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", — сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ведомства.