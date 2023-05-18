Уголовный розыск опросил главреда "Ладога.ру" о его участии в "Съезде народных депутатов"*

Петербургский общественный деятель и главный редактор интернет-сообщества "Ладога.ру" Александр Калинин-Соколенко рассказал ЗАКС.Ру об обстоятельствах обыска в его квартире.

Уголовный розыск явился домой к активисту утром 18 мая на основании постановления Савеловского суда Москвы. Поводом стало дистанционное участие Калинина-Соколенко в I "Съезде народных депутатов"*, который организовал эмигрировавший российский политик Илья Пономарев**.

- Причина для проведения обыска - проверка, связан ли я с Ильей Пономаревым**, против которого возбуждено уголовное дело. Нарушений в ходе обыска не было. И не было выявлено никаких признаков того, что я имею отношение к той деятельности Пономарева**, из-за которой возбуждено уголовное дело, - сообщил Калинин-Соколенко.

Он отметил, что сотрудники МВД осмотрели все электронные носители в его квартире, но ничего не изъяли.

- Да, на I Съезде* я активно выступал онлайн и после давал несколько комментариев каналу Ильи Пономарева**, - подтвердил Калинин-Соколенко. - Но я говорил о внутренней российской повестке: о нарушении избирательных прав, о фальсификациях на выборах, о нарушениях прав человека, о проблемах местного самоуправления, о политическом устройстве. Вопросы по Украине, НАТО и прочему мы не обсуждали.

Калинин-Соколенко уточнил, что ему не сообщили о его статусе. В судебном постановлении о проведении обыска (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) статус также не указан. Там говорится, что оперативную информацию о возможном соучастии петербуржца в инкриминируемом Пономареву деяниях собирал центр по противодействию экстремизму города Москвы.

Уголовные дела в отношении Пономарева завели по статьям о фейках про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ) и оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ), говорится в постановлении. Утром 18 мая обыски прошли и у других политиков и активистов из нескольких регионов России.

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Фото: Александр Калинин-Соколенко/ВКонтакте