Мэр Москвы объявил в ряде районов карантин из-за птичьего гриппа

В ряде районов Москвы объявлен карантин из-за точечной вспышки птичьего гриппа, соответствующее распоряжение подписал столичный мэр Сергей Собянин.

Опасное и легко передающее заболевание обнаружено на территории района Орехово-Зуево. Сроки введения карантинных мер не уточняются. Сообщается, лишь, что сделано это будет до ликвидации очага инфекции.

В карантинную зону входят следующие районы Москвы: Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Печатники, Братеево, Зябликово, Капотня, Марьино, Люблино, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Чертаново Северное, Чертаново Центральное.

Согласно ветеринарным правилам, лечить инфицированных птиц нельзя, равно как и посещать очаг заболевания сторонними лицами. Также воспрещается ввоз и вывоз птиц, а также инкубационного яйца, и их убой с целью реализации мяса.