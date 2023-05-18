В Красногвардейском районе пешеходов попросят отвлечься от смартфонов на переходах

В Петербурге на пешеходных переходах установят предупреждающие таблички, сообщил 18 мая Telegram-канал "Пресс-сек Красногвардейского". Это совместная акция организации "СПБ.АВТО" и Дирекции по организации дорожного движения.

Таблички содержат напоминания о необходимости снять наушники, убрать капюшон и отвлечься от смартфона при пересечении пешеходного перехода.

Изображения появятся в Красногвардейском районе 23 мая, первые таблички будут установлены на нерегулируемом переходе на пересечении Ленской улицы и бокового проезда Индустриального проспекта. Всего в Петербурге планируется установка таких табличек по 10 адресам.

Фото: Telegram-канал "Пресс-сек Красногвардейского"