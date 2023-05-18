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Ленобласть собралась экспортировать яйца в Африку

фото ЗакС политика Ленобласть собралась экспортировать яйца в Африку

Ленинградская область планирует заняться экспортом свежих куриных яиц в страны Африки, сообщила пресс-служба региональной администрации. Вопрос экспорта местной продукции обсуждался 18 мая на заседании областного совета по развитию экспорта и импортозамещению.

"Уже сегодня ленинградские яйца в свежем виде доезжают до Арабских Эмиратов, а вот Африка пока только осваивается областными производителями", - отметили в пресс-службе.

Как отметили в совете, самым крупным экспортным партнером Ленобласти оказался Китай. В дальнейших планах руководства региона стоит наращивание контактов с Индией и азиатскими и африканскими рынками.

В числе наиболее востребованных экспортных товаров региона оказались концентраты кофе и чая, табак, бумага и стройматериалы, а также продукция птицефабрик. Так, 95 % экспорта в Африку сейчас приходится на мясо птицы, в дальнейшем планируется развивать поставки яиц.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"


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