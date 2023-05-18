За безопасностью на Неве будет следить катер с нейросетевым видеонаблюдением

Петербургский комитет по информатизации и связи совместно с комитетом по транспорту реализуют пилотный проект по использованию нейросетевого наблюдения за акваторией в черте города, сообщили 18 мая в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина. Первым автономный комплекс установили на полицейский катер, который после двух недель тестирования будет размещен на площадке причала у Петропавловской крепости.

По словам Казарина, в Петербурге имеется большое количество рек и каналов, требующих контроля с помощью системы видеонаблюдения. "В настоящее время в систему входят более 76 000 камер, но видеокамер с обзором акватории Невы мало", - отметил он.

В силу определенных сложностей было решено отказаться от размещения камер на набережных и мостах и использовать вместо этого водный транспорт. Комплексы видеонаблюдения смогут фиксировать незаконное движение судов, нефтеразливы, плохое состояние набережных и зданий, а также мусор, граффити и незаконную рекламу. Сам комплекс располагает тремя камерами, которые анализируют видеопоток без участия человека.

"В случае положительных результатов опыт внедрения таких технических средств будет тиражироваться", - отметили в Смольном.

В комитете по транспорту отметили, что подобные комплексы уже используются в Петербурге для контроля за состоянием дорог и благоустройством. При этом мониторинг акватории города с использованием подобных комплексов будет тестироваться впервые.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"