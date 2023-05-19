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Новости 9:38

Собянин впервые пойдет на мэрские выборы от "Единой России"

фото ЗакС политика Собянин впервые пойдет на мэрские выборы от "Единой России"

Мэр Москвы Сергей Собянин будет баллотироваться на сентябрьских выборах главы столицы от партии "Единая Россия". Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на замглавы исполкома столичного отделения "ЕдРа" Ирину Елиферову.

"Выдвижение состоится на партийной конференции, дата которой будет определена после официального начала кампании", - рассказала она.

На двух своих предыдущих выборах, в 2013 и 2018 году, Собянин, оставаясь членом "Единой России", баллотировался как самовыдвиженец. В первом случае он набрал более 51% голосов, во втором — более 70%. Оба раза победа достигалась в первом туре.

Единый день голосования в России в 2023 году назначен на 10 сентября.

фото: sobyanin.ru


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