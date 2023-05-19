Чиновники разрешили строить детский сад и поликлинику в южных районах Петербурга

Петербургский Госстройнадзор санкционировал строительство двух объектов социальной инфраструктуры в Невском и Красносельском районах.

В первом случае речь идет о детском саде, который расположится в квартале новостроек в Уткиной заводи (рядом с домом 112 к. 6 по Октябрьской набережной). По плану трехэтажный садик способен будет принять до 180 детей. Для воспитанников будут доступны площади для занятий в различных кружках, а также музыкальный и спортивный залы.

Во втором случае речь идет о детской поликлинике, которую возведут неподалеку от перекрестка улиц Доблести и Маршала Захарова. Единовременно она вместит 320 пациентов, для которых создадут дневной стационар, а также кабинеты специалистов, педиатрическое и физиотерапевтическое отделения. Медучреждение будет приспособлено в том числе для маломобильных петербуржцев.

фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга / ВКонтакте