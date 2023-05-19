В Псковской области похоронили еще четверых участников СВО

Псковская область понесла четыре новые боевые потери на военной спецоперации. Это следует из новейшего сообщения губернатора Михаила Ведерникова в его Telegram-канале.

Чиновник рассказал о состоявшихся похоронах четверых участников боевых действий. Речь идет о рядовом Вячеславе Иванове, ефрейторе Василии Лашине, ефрейторе гвардии Александре Михнове и сержанте Валерии Степьюке.

"Семьям окажем всю необходимую помощь и поддержку", - пообещал губернатор.

Отметим, что о боевых потерях Ведерников сообщает регулярно, как правило, докладывая о гибели сразу нескольких военнослужащих. Так, в период с 7 по 11 апреля он в двух постах рассказал о прощании с пятерыми участниками СВО.