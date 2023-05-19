ЛДПР предложила Рособрнадзору устроить "политическую ревизию" в школах и вузах

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко выступил с инициативой провести "политическую ревизию" в учебных заведениях, сообщил 19 мая Telegram-канал "Фракция ЛДПР в ГД". Свои соображения парламентарий изложил в письме на имя главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

По версии Диденко, в стране участились случаи "некорректного преподавания современной истории России", включая озвучивание перед учащимися альтернативных официальным взглядов на присоединение Крыма и спецоперацию. Также он упомянул некие случаи "антироссийской пропаганды среди студентов" со стороны преподавателей и организацию педагогом в одной из школ "травли ученика", чей отец находится в зоне СВО.

Депутат объявил о регулярно поступающих в партию жалобах на некорректное преподавание российской истории и сказал мнение о невозможности игнорировать сигналы. "Именно вузы — это кузница мысли подрастающего поколения. Наше поколение может сколь угодно быть уверенным в правильности курса, но если молодежь будет воспитана иначе, всё это впустую", — заявил он и призвал к скорейшему принятию оперативных мер.

В качестве последних Диденко предложил Рособрнадзору провести проверку преподавания истории в учебных заведениях. Также он заверил ведомство в готовности ЛДПР оказать законодательную поддержку, если такая потребуется.