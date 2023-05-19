Туристов из Петербурга начнут доставлять в Сортавалу малыми самолетами

Между Петербургом и карельской Сортавалой в июне начнут курсировать коммерческие самолеты, вмещающие до двенадцати пассажиров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Сортавальского городского поселения Сергея Крупина.

Чиновник рассчитывает, что новый способ транспортного сообщения окажется востребованным с учетом летней загруженности дорог, связывающих оба региона. По воздуху добраться из одного населенного пункта в другой можно будет всего за 45 минут. Авиасообщение стало возможным после ремонта аэропорта Хелюля, начатого три года назад новым арендатором.

Отдельные туристические компании, по данным Крупина, готовы начать предлагать услугу со второй половины мая.