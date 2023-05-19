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Сотрудник петербургской УК получил условный срок из-за падения льда на ребенка

фото ЗакС политика Сотрудник петербургской УК получил условный срок из-за падения льда на ребенка

Московский районный суд Петербурга приговорил к году условного срока сотрудника управляющей компании "Пулковская усадьба" Сергея Деткова, ответственного за уборку крыш от снега и наледи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Его преследование по делу об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ст. 238 УК), началось после травмирования 8-летней девочки на Краснопутиловской улице.

Суд установил, что в марте нынешнего года фигурант не обеспечил зимнюю уборку крыши и фасада дома № 98 и не обеспечил обозначение опасных мест рядом с домом предупреждающими объявлениями и сигнальными лентами. В результате на проходившую мимо девочку упала снежно-ледяная масса, причинившая ей физическую боль.

Свою вину подсудимый признал. В приговор также вошел год испытательного срока.


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