С начала июня в восьми районах Петербурга заработают экопункты

Восемь новых экопунктов откроются в Петербурге начиная с 1 июня, сообщили 19 мая в администрации губернатора. В результате точки с расширенным списком принимаемых опасных отходов заработают во всех 18 районах города.

Сейчас экопункты имеются на территории Василеостровского, Калининского, Колпинского, Красногвардейского, Красносельского, Московского, Невского, Приморского, Пушкинского и Фрунзенского районов Петербурга. С начала лета они появятся в остальных восьми районах.

"Такие отходы не должны попадать на контейнерную площадку с остальным мусором. Их необходимо грамотно утилизировать. Теперь экопункты будут в каждом районе", — прокомментировал известие Александр Беглов.

Помимо 10 экопунктов, сейчас в Петербурге насчитывается 505 экотерминалов и два экомобиля. Последние ежедневно курсируют по утвержденному графику, собирая опасные отходы. Экотерминалы предназначены для сбора батареек и ртутных ламп. В отличие от них, перечень принимаемых экопунктами отходов заметно шире, он включает в том числе ртутные приборы и термометры, химические отходы, оргтехнику, автомобильные покрышки и прочее.

Фото: pixabay