Реестр нуждающихся россиян создадут к следующему году

В течение 2023 года в России планируется создание реестра нуждающихся граждан, следует из заявления вице-премьера Татьяны Голиковой на расширенном заседании коллегии Минтруда. В работу его собираются запустить с начала следующего года.

В своем выступлении Голикова объявила реестр "самым главным вызовом" в 2023 году с точки зрения подготовки к запуску с 1 января 2024 года. "Это сложная задача, уже мы как-то переносили срок по реализации этого проекта не потому, что были не готовы, а потому, что нужно было создать другие институты для того, чтобы реестр заработал", — приводит ТАСС объяснения чиновницы.

Сам реестр будет создан совместно с налоговой службой, МВД и другими органами госвласти, уточняет "Интерфакс". При этом его необходимость Голикова обосновала стремлением "истинно определить нуждающихся граждан" и сравнить полученные результаты с данными Росстата.

Также вице-премьер сообщила о планах увеличивать в следующие годы МРОТ опережающими темпами. Соответствующая идея получила одобрение президента и правительства, отметила она.

Фото: Telegram-канал "Правительство России"