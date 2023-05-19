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Новости 13:50

Боярский-младший нашел у Беглова "яркие лидерские качества"

фото ЗакС политика Боярский-младший нашел у Беглова "яркие лидерские качества"

По случаю 67-го дня рождения губернатора Петербурга Александра Беглова лидер региональной ячейки единороссов Сергей Боярский выпустил поздравительное обращение к нему.

По оценке депутата Госдумы, при Беглове город непрерывно развивается, что стало возможным, в частности, благодаря "профессионализму и таланту" чиновника.

"Уверен, что ваши яркие лидерские качества и богатейший опыт помогут вам в дальнейшей работе", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте партийного реготделения.

Боярский также убежден, что петербуржцы в основной своей массе испытывают благодарность по отношению к действующему губернатору.

Напомним, что президент назначил Беглова врио губернатора осенью 2018 года. Через год Горизбирком объявил о его победе на выборах.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Боярский Сергей Михайлович 




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