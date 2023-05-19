В Приморском районе Петербурга с двойным опережением сроков обновили тепломагистраль

Новый трубопровод в Приморском районе Петербурга проложили на семь месяцев раньше запланированного окончания работ, передает пресс-служба Смольного. 370-метровая тепломагистраль проходит от котельной на улице Оптиков по проспекту Испытателей до Гаккелевской улицы. Обновление коммуникаций силами ГУП "ТЭК" началось в ноябре.

"Завершение работ с опережением сроков позволит войти в отопительный сезон уже с обновленным оборудованием", - сделал вывод губернатор Александр Беглов.

Трубопровод обеспечивает теплом более сотни зданий в густонаселенном районе, включая объекты социальной инфраструктуры. В квартирах, питающихся от него, проживает около 63 тысяч человек. В ближайшее время специалисты восстановят поврежденное во время инженерных работ благоустройство.

фото: gov.spb.ru