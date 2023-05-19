Четыре ночных автобусных маршрута обслужат петербуржцев в "Ночь музеев"

Петербургское правительство запустит ночные автобусы в "Ночь музеев", которая состоится в ближайший уик-энд с субботы на воскресенье. Как сообщает пресс-служба Смольного, на линию выйдут автобусы по четырем маршрутам и будут перевозить горожан с 23 часов вечера до 6 часов утра. Право проезда будет гарантировать наличие билета "Ночи музеев".

По наблюдениям губернатора Александра Беглова, с годами интерес к культурному мероприятию не падает: в прошлом году в нем участвовали свыше 30 тысяч человек.

"Мы специально продлеваем работу общественного транспорта для жителей и гостей города, чтобы они могли легко и комфортно передвигаться между музеями, участвующими в акции", - подчеркнул он.

Маршрут "Центр-1" соединит Исаакиевскую площадь и проспект Стачек. Маршрут "Центр-2" довезет посетителей "Ночи музеев" от Исаакиевской площади до конца Шпалерной улицы. Маршрут "Центр-3" будет курсировать между Исаакиевской площадью и площадью Александра Невского. Наконец, наиболее длинный маршрут объедет участвующие в проекте культурные достопримечательности Петроградской стороны и Васильевского острова.