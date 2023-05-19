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Новости 17:18

"Камчатку" Цоя ждет капитальный ремонт

фото ЗакС политика "Камчатку" Цоя ждет капитальный ремонт

В Петербурге отремонтируют здание бывшей котельной, в которой в 1980-е годы работал музыкант Виктор Цой. Об этом петербуржцам рассказал замглавы администрации Петроградского района Александр Петухов в эфире Центра управления регионом.

Речь идет о доме №15 по улице Блохина, в котором в течение последних десятилетий функционирует клуб "Камчатка".

Решение о капитальном ремонте принял глава района Владимир Омельницкий, лично приехавший осмотреть здание. Объект включили в план по капремонту старинных фасадов и должны будут привести в порядок до конца нынешнего года. Примечательно, что чиновники заявляют о готовности хотя бы частично сохранить граффити, которыми исписана дворовая сторона дома.

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Омельницкий Владимир Владимирович




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