В Петербурге два разных суда вынесли приговоры за взятки, не принятые полицейскими

Петербургская прокуратура 19 мая сообщила о двух приговорах по двум похожим коррупционным делам, не связанным между собой. Оба решения в рамках дел о даче взятки (ст. 291 УК) пока не вступили в силу.

Так, Московский районный суд приговорил к одному году лишения свободы Нурлана Нагиева. Нарушив миграционный режим (ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП), в марте он попытался откупиться от привлечения к ответственности, но потерпел неудачу. Полицейский отказался от незаконного вознаграждения в размере 15 тысяч рублей.

В свою очередь, Приморский районный суд назначил 10 месяцев колонии Адилбеку Сабирову. В ноябре сотрудник ДПС отказался принять от него 15 тысяч рублей за непривлечение к ответственности по статье о нарушении правил техосмотра (ст. 12.1 КоАП).