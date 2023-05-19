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Новости 18:50

Аэропорт Пулково будет обслуживать уникальный перронный автобус

фото ЗакС политика Аэропорт Пулково будет обслуживать уникальный перронный автобус

Глава петербургского комитета по транспорту Валентин Енокаев рассказал о белорусском инновационном автобусе, который в ближайшем будущем будет перевозить пассажиров по территории аэропорта Пулково. Как передает ТАСС, речь идет о перронном электробусе модели "МАЗ-271, способном следовать без подзарядки 80 километров. Салон вмещает до сотни пассажиров, сидячих мест - четырнадцать.

"Мы принципиально уже договорились, срок эксплуатации классический порядка года, чтобы машина отработала во всех сезонных условиях", - произнес чиновник на IV Международном транспортном фестивале SPbTransportFest.

По словам Енокаева, электробус не имеет себе равных и представляет собой "уникальное в целом для мира произведение". Пока город получил единственный опытный образец. В случае, если эксперимент признают удачным, Смольный готов будет заказать дополнительные машины.


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