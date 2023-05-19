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Пушкинский суд арестовал знакомого руководителей "Объединения перевозчиков России"*

фото ЗакС политика Пушкинский суд арестовал знакомого руководителей "Объединения перевозчиков России"*

Пушкинский районный суд избрал 19 мая меру пресечения для петербуржца Евгения Ситникова по делу о незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ). Суммарно ему вменяют шесть эпизодов, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Процесс проходил в закрытом режиме в соответствии с ходатайством следствия. По итогам суд заключил Ситникова под стражу сроком до 15 июля.

Накануне Ситников был задержан вместе с двумя членами "Объединения перевозчиков России"*. Сотрудники ФСБ явились с обысками к нему, а также к главе организации Сергею Владимирову и руководителю петербургского отделения Сергею Понеже.

Как сообщала вечером 18 мая "Фонтанка", Понежа и Владимиров были отпущены по домам по завершении допросов. Оба проходят по делу в статусе свидетелей, обвиняемым числится только Ситников.

*Минюст внёс "Объединение перевозчиков России" в единый реестр иноагентов


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