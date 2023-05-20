США ввели санкции против Горного университета

Министерство финансов США дополнило имеющийся список российских граждан и организаций, в отношении которых действуют санкции, связанные с ведением военной спецоперации на Украине.

Под новые санкции, в частности, попали уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, помощники президента Игорь Левитин и Дмитрий Шальков, а также Служба внешней разведки (СВР).

Кроме того, список пополнился Санкт-Петербургским горным университетом и его ректором Владимиром Литвиненко. Появился в нем и министр просвещения Сергей Кравцов.

Среди юрлиц обращают на себя внимание компании, специализирующиеся на добыче и продаже природных ресурсов: например, золотодобывающая компания "Полюс" и горнорудная компания Polymetal. Отныне им запрещено вступать в торговые отношения с США, если речь не идет о провизии и лекарствах.