В Петербурге завершилось следствие по делу о хищении 29 млн рублей госпредприятием

Петербургские полицейские завершили следствие по делу о хищении 29 млн рублей из государственного бюджета, возбужденному в отношении директора одного из мусороперерабатывающих предприятий и его заместителя. Судить бывших коллег будут по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

Криминальные эпизоды, как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, датируются 2015-2017 годами. По версии силовиков, руководство организации без всяких на то оснований переплатило за поставку сортировочного оборудования 9 млн рублей, заключив договор с аффилированной фирмой.

Кроме того, в те же годы подследственными был заключен фиктивный госконтракт на оказание клининговых услуг более чем на 20 млн рублей с подставной компанией. Как удалось выяснить правоохранителям, за эти деньги услуг не было оказано никаких.

Процесс по делу будет проходить во Всеволожском городском суде. Фигурантам грозит до десяти лет заключения.