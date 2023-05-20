В Подмосковье начался съезд справедливороссов

В Московской области 20 мая проходит XII съезд партии "Справедливая Россия - За правду". Начался он с того, что экране за спиной выступающих появился огромный портрет президента Владимира Путина. Под экраном расположилась надпись "Мы ZA Россию".

В первой части мероприятия лидер партии Сергей Миронов рассказал о выдающихся, с его точки зрения, поступках военных, приглашая их на сцену и вручая партийные награды.

Таким образом людей в военной форме перед собравшимися скопилось несколько десятков. На их фоне артист Ян Осин спел песню под названием "Вставай, страна".

Депутат Госдумы Яна Лантратова зачитала участникам съезда приветственное обращение от омбудсмена Татьяны Москальковой.