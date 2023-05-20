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Новости 15:48

В Петербурге прошел парад ретротранспорта

фото ЗакС политика В Петербурге прошел парад ретротранспорта

По центру Петербурга днем 20 мая торжественно проехали старинные образцы общественного транспорта. В ежегодном международном параде ретротранспорта приняли участие 47 автобусов, 7 трамваев и 5 троллейбусов, передает ТАСС. SPbTransportFest проводят в четвертый раз.

Транспортная колонна начала движение на Васильевском острове. Трамваи присоединились к ней только на Инженерной улице.  

Особенностью мероприятия стало участие в нем трамвая МС-2, выпущенного в 1931 году. Ранее его еще никогда не привлекали к участию в подобных парадах. В обычные дни он располагается в музее городского электротранспорта. У трамвая даже есть прозвище: "Хозяин".

фото: пресс-служба Смольного


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