В Петербурге прошел парад ретротранспорта

По центру Петербурга днем 20 мая торжественно проехали старинные образцы общественного транспорта. В ежегодном международном параде ретротранспорта приняли участие 47 автобусов, 7 трамваев и 5 троллейбусов, передает ТАСС. SPbTransportFest проводят в четвертый раз.

Транспортная колонна начала движение на Васильевском острове. Трамваи присоединились к ней только на Инженерной улице.

Особенностью мероприятия стало участие в нем трамвая МС-2, выпущенного в 1931 году. Ранее его еще никогда не привлекали к участию в подобных парадах. В обычные дни он располагается в музее городского электротранспорта. У трамвая даже есть прозвище: "Хозяин".

фото: пресс-служба Смольного