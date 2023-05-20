Злоумышленники украли флаг Петербурга со здания КСП

Петербургские полицейские разыскивают молодых людей, которые накануне сорвали и унесли с собой флаг Петербурга, установленный на здании Контрольно-счетной палаты (переулок Антоненко, 6А). Об этом пишет портал 78.ru. Вместе с флагом похитили и флагшток.

Ущерб от действий злоумышленников оценивают в 5020 рублей.

Компания, сорвавшая флаг над главным входом в учреждение, попала на камеры видеонаблюдения. Это сделали девушка и молодой человек, оба не старше 25 лет на вид. По факту инцидента ведется проверка.