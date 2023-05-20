ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:29

Злоумышленники украли флаг Петербурга со здания КСП

фото ЗакС политика Злоумышленники украли флаг Петербурга со здания КСП

Петербургские полицейские разыскивают молодых людей, которые накануне сорвали и унесли с собой флаг Петербурга, установленный на здании Контрольно-счетной палаты (переулок Антоненко, 6А). Об этом пишет портал 78.ru. Вместе с флагом похитили и флагшток.

Ущерб от действий злоумышленников оценивают в 5020 рублей.

Компания, сорвавшая флаг над главным входом в учреждение, попала на камеры видеонаблюдения. Это сделали девушка и молодой человек, оба не старше 25 лет на вид. По факту инцидента ведется проверка.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑




О редакции Реклама