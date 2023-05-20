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Новости 17:58

В Петергофе запустили фонтаны

фото ЗакС политика В Петергофе запустили фонтаны

Сезон фонтанов торжественно открылся в Петергофе, передает пресс-служба Смольного. Церемонию посетили губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский.

"Как можно было за такой короткий срок построить такое великолепие? Но в России все возможно! И мы счастливы, что живем в России", - произнес Беглов, имея в виду петровские времена.

После официальных речей собравшихся развлекли артисты Мариинского театра и других театров. Закончился праздник пуском фейерверков.

Ровно триста лет назад император Петр I впервые представил резиденцию в Петергофе зарубежным послам и собственным сподвижникам.

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 




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