В Петергофе запустили фонтаны

Сезон фонтанов торжественно открылся в Петергофе, передает пресс-служба Смольного. Церемонию посетили губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский.

"Как можно было за такой короткий срок построить такое великолепие? Но в России все возможно! И мы счастливы, что живем в России", - произнес Беглов, имея в виду петровские времена.

После официальных речей собравшихся развлекли артисты Мариинского театра и других театров. Закончился праздник пуском фейерверков.

Ровно триста лет назад император Петр I впервые представил резиденцию в Петергофе зарубежным послам и собственным сподвижникам.

фото: gov.spb.ru