Петербургскую "Ночь музеев" в этом году посетили свыше 50 тысяч человек

В нынешнем году ежегодное проводимое в Петербурге мероприятие "Ночь музеев" посетили более 50 тысяч человек, подсчитали организаторы. В этот раз в событии были задействованы 120 городских музеев, 13 из которых присоединились впервые. В 2022 году мероприятие собрало 30 тысяч человек, для которых свои двери открыли 105 музеев.

Наибольшей популярностью в этот раз пользовались площадки, подготовленные к наплыву участников. Так, концерты в Большом зале Филармонии посетили более 11 тысяч граждан, Артиллерийский музей принял на себя аудиторию в 8,6 тысячи человек и, наконец, "бронза" по посещаемости досталась Музею железных дорог России (8,1 тысячи).

На выступления в саду Музея Анны Ахматовой пришли 7,7 тысячи посетителей, концерты в Капелле послушали свыше 6 тысяч участников "Ночи музеев", а экспозицию в Военно-морском музее изучили более 4 тысяч человек.