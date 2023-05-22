Смольный просит ТЦ и розничные сети Петербурга об "агрессивной агитации" в пользу службы по контракту

Смольный обратился к представителям торговых центров и розничных сетей Петербурга с просьбой принять участие в кампании по продвижению контрактной военной службы. Заседание по этому вопросу прошло 19 мая в Невской ратуше, пишет "Фонтанка".

В ходе встречи курирующий внутреннюю политику города вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал, что власти Северной столицы попросили бизнес об "агрессивной агитации" в пользу службы по контракту. Кроме того, речь шла об агитации "в широком смысле слова", в том числе о формировании положительного образа отечественной армии.

Рекламная кампания должна набрать обороты к 1 июня. От бизнеса хотят, чтобы плакаты были по мере возможности размещены на фасадах зданий, а внутри гражданам раздавали буклеты. Следующий этап — выдача информационных брошюр при пробитии чека.

"Основная задача — информирование. О другом пока не просим", — обратился к участникам заседания зампредседателя комитета по промышленной политике Александр Ситов.

Информационные стенды о службе должны быть размещены в торговых точках как минимум до конца текущего года. В дальнейшем к кампании хотят привлечь АЗС, кинотеатры и общепит.

В ближайшее время в торговые точки города поступит первая партия раздаточных материалов в количестве 26 тысяч штук.

Фото: Дарья Дмитриева / MR7