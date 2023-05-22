Депутаты Госдумы одобрили новые штрафы для хозяев домашних животных

Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству поддержал поправки в законодательство об обращении с домашними животными, которые предложил единоросс Владимир Бурматов. Его инициатива предполагает увеличение штрафов за нарушения при обращении с животными, повлекшие за собой вред здоровью и имуществу окружающих, передает "Интерфакс".

В случае принятия законопроекта граждан будут штрафовать на 10-30 тысяч, должностных лиц — на 50-100 тысяч и юрлиц — на 100-200 тысяч рублей. Ответственность для хозяев не вводится, если о животном во время эксцесса заботился другой человек.

Вместе с тем, поправки Бурматова предусматривает штрафы за жестокое обращение с животными. Граждан могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч, должностных лиц — на сумму от 15 до 30 тысяч и юрлиц — на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.