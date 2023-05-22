Смольный проиграл суд о праве собственности на Мальцевский рынок

Арбитражный суд занял сторону компании "Аврора-Инвест" в ее споре с чиновниками Смольного из-за права собственности на Мальцевский рынок, о чем пишет "Деловой Петербург". Теперь комитет имущественных отношений должен будет предоставить компании это право.

Тяжба из-за рынка длилась более пяти лет: в 2017 году фирма обратилась в арбитраж, оспаривая расторжение договора аренды и отказ в праве преимущественного выкупа объекта. Минувшей осенью по решению суда "Аврора-Инвест" выкупила у города два здания рынка за 306 млн рублей в рассрочку, однако чиновники не стали регистрировать право собственности. Это привело к новому иску.

Впервые ЗАО "Аврора-Инвест" заключило договор аренды рынка в 2010 году. Объект на улице Некрасова построен после революции и не признан памятником, что делает возможным его снос.