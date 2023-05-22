Ассоциация бизнес-патриотов предлагает ввести в России шестидневную рабочую неделю

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" считает необходимым ввести в России шестидневную рабочую неделю, с предложением организация обратилась к министру труда Антону Котякову, передают "Известия".

Авторы обращения полагают, что шестидневка способна укрепить прочность отечественной экономики в современных непростых реалиях. В том числе — выполнить поставленные президентом задачи.

В качестве примера в ассоциации бизнес-патриотов привели годы ВОВ, когда советские граждане трудились на благо родины по 6 и 7 дней в неделю.

Предложение не обошлось без споров, равно как и исторические параллели, проведённые предпринимателями из "Аванти". В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) отметили, что законодательно не запрещено вводить 6-дневную рабочую неделю и сейчас, это решает работодатель, опираясь на согласие сотрудников и выплату сверхурочных.

"Привлечение сотрудника к сверхурочным работам возможно с его согласия, а без его согласия — только в ситуациях, описанных в трудовом кодексе, — чрезвычайные ситуации и т. д." — приводит ТАСС заявление замруководителя ФНПР Александр Шершуков.