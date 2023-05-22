До Ораниенбаума запустили тактовое движение электричек

С 22 мая электрички из Петербурга в Ораниенбаум начали ходить каждые пятнадцать минут, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Электрички в утренние и вечерние часы пик представлены скоростной моделью "Ласточка". До Балтийского вокзала на "Ласточке" можно добраться менее чем за час.

Губернатор Александр Беглов на церемонии открытия тактового движения пригородных поездов отметил рост числа пассажиров на Ораниенбаумском направлении. Новый режим работы электричек будут испытывать в течение всего лета.

"Исходя из востребованности примем решение о дальнейшем развитии этого и других маршрутов", - рассказал глава города.

В прошлом году было запущено тактовое движение электричек до Павловска. В дальнейшем чиновники планируют распространить эксперимент на Выборгское и Красносельское направления.

фото: gov.spb.ru