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Муниципал 15:48

Скончался замглавы МО "Княжево" Владимир Пермяков

фото ЗакС политика Скончался замглавы МО "Княжево" Владимир Пермяков

Заместитель главы МО "Княжево" Владимир Пермяков ушел из жизни после болезни 14 мая. Ему было 70 лет. О этом сообщили в муниципалитете. Церемония прощания прошла 17 мая в Храме Казанской иконы Божией Матери. 

"Владимир Николаевич был профессионал своего дела, грамотный и компетентный руководитель, надежный коллега, никогда не оставался равнодушным к проблемам людей.  Душа компании с великолепным чувством юмора, нескончаемой энергией. Его активность, жизнерадостность, предприимчивость, целеустремленность – были для нас примером", - говорится в сообщении на сайте округа. 

Пермяков начинал карьеру на "Северной верфи" (тогда - судостроительный завод им. Жданова). С 1985 п 1991 годы работал в Кировском райкоме КПСС. Позже занимал руководящие посты в коммерческих предприятиях. В созывах с 2009 по 2014 года был главой МО "Княжево". 


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