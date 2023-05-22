Скончался замглавы МО "Княжево" Владимир Пермяков

Заместитель главы МО "Княжево" Владимир Пермяков ушел из жизни после болезни 14 мая. Ему было 70 лет. О этом сообщили в муниципалитете. Церемония прощания прошла 17 мая в Храме Казанской иконы Божией Матери.

"Владимир Николаевич был профессионал своего дела, грамотный и компетентный руководитель, надежный коллега, никогда не оставался равнодушным к проблемам людей. Душа компании с великолепным чувством юмора, нескончаемой энергией. Его активность, жизнерадостность, предприимчивость, целеустремленность – были для нас примером", - говорится в сообщении на сайте округа.

Пермяков начинал карьеру на "Северной верфи" (тогда - судостроительный завод им. Жданова). С 1985 п 1991 годы работал в Кировском райкоме КПСС. Позже занимал руководящие посты в коммерческих предприятиях. В созывах с 2009 по 2014 года был главой МО "Княжево".