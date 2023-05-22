Администрация Фрунзенского района пригласит звезду "Песняров" на День медицинского работника

Власти Фрунзенского района решили организовать концерт ко Дню медицинского работника. На него собираются потратить до 597 тысяч рублей, следует из закупки, опубликованной районной администрацией 22 мая. Выступать для гостей будет участник ВИА "Песняры".

Концерт пройдет в здании администрации Фрунзенского района 16 июня. На нем ожидается выступление заслуженного вокально-инструментального ансамбля с составом исполнителей не менее пяти человек. Среди них, отмечено в аукционной документации, должен быть заслуженный артист Республики Беларусь, участник ВИА "Песняры" состава с 1971 по 1989 годы.

По это описание подходит Анатолий Кашепаров, или как он обозначает себя на личном сайте, "легендарный солист ВИА "Песняры". В 2019 году он провел большой тур по городам и селам Крыма, а в 2020 году у артиста был тур по США: в Нью-Йорке, Миннеаполисе, Филадельфии, Майами, Денвере, Лос-Анджелесе. Кливленде и Сан-Франциско. С Западом его объединяет не только гастрольный график, но и вид на жительство. После 1991 года артист эмигрировал в США.

Также в рамках мероприятия запланирована закупка 50 букетов цветов из трех хризантем и памятных подарков, а также организация фотовыставки "Золотое сердце".

Константин Леньков