В Заполярье поддержали выплатами детей участников СВО, живущих далеко от места учебы

Правительство Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса утвердило новую меру поддержки семей участников военной спецоперации. Как сообщает региональное министерство труда и соцразвития, мера касается учащихся в колледжах и вузах детей военнослужащих и добровольцев.

В случаях, когда места обучения детей участников СВО находятся за территорией фактического проживания, им полагаются выплаты для покрытия транспортных расходов. Размер ежемесячной выплаты составляет две тысячи рублей. Если подать заявление на ее получение до июля, то выплата будет начислена за все месяцы первого полугодия.

Кроме того, студенты, живущие вдалеке от учебного заведения, будут вправе три раза в год получить полную компенсацию всех транспортных расходов, за исключением поездок на такси. Для этого нужно обратиться в Центр социальной поддержки населения на территории колледжа или вуза.