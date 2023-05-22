Депутаты ЗакСа предложили заменить реагенты на улицах на гранитную крошку

В Законодательном собрании Петербурга состоялось заседание постоянной комиссии по экологии и природопользованию, в ходе которой обсуждался вопрос об использовании реагентов для борьбы с гололёдом. Об итогах встречи рассказывает пресс-служба парламента.

В числе спикеров были как представители профильных комитетов, так и "Водоканала". В дискуссии также приняли участие экологи и члены общественных организаций. Последние сообщили, что петербуржцы недовольны повсеместным использованием реагентов зимой. В качестве решения проблемы они видят возвращение к опыту 2015-2018 годов, когда городские улицы посыпали гранитной крошкой.

"Мы предлагаем актуализировать программы использования гранитной крошки в качестве противогололёдного материала, усилить контроль за проведением работ по обработке песчано-солевыми смесями. Необходимо исключить ситуации, когда реагенты и соль используются не потому, что того требует погода, а потому, что так прописано в программе", – высказался по вопросу глава комиссии Алексей Макаров.

Также депутаты обсудили уборку платных парковок. Было выдвинуто предложение обратиться в комитет по транспорту с тем, чтобы он поднял вопрос о финансировании данного вида работ. К примеру, можно использовать часть средств, которые автовладельцы платят за стоянку.