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Новости 17:57

Суд обязал Siemens платить ежедневную неустойку в 6 млн рублей по делу о поставке "Сапсанов"

фото ЗакС политика Суд обязал Siemens платить ежедневную неустойку в 6 млн рублей по делу о поставке "Сапсанов"

Арбитражный суд Москвы обязал немецкий концерн Siemens Mobility выплачивать РЖД неустойку в размере 6 млн рублей за каждый день неисполнения решения суда по делу о поставке 13 поездов "Сапсан", информирует 22 мая ТАСС.

Одностороннее решение концерна о расторжении контракта на поставку составов столичный Арбитражный суд счёл недействительным ещё в феврале.

Суд установил, что отказ Siemens от условий сделки идёт вразрез с постановлением Еврокомиссии, в котором говорится, что санкции не затрагивают заключенные ранее их введения договоры.

Договор о поставке 13 "Сапсанов" на сумму 513 млн евро Петербург, Москва и Siemens заключили в рамках ПМЭФ-2019.


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