ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:46

Госдума попросит правительство запретить проезд польских фур по России

фото ЗакС политика Госдума попросит правительство запретить проезд польских фур по России

Депутаты Государственной думы на ближайшем пленарном заседании рассмотрят инициативу об обращении к кабинету министров с просьбой запретить проезд польских фур по российской территории.

Анонс сделал депутат Александр Жукoв по окончании заседания Совета Думы, что отражено на сайте законодательного органа. С обсуждения этого вопроса заседание 23 мая должно будет начаться.

Днем ранее на заявленную тему в своем Telegram-канале порассуждал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его выражению, в нынешней геополитической обстановке разумно "запретить Польше наживаться на России". Володин хочет, чтобы для транспортировки товаров Польша использовала отечественные грузовики, давая тем самым зарабатывать россиянам.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑




О редакции Реклама