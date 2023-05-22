Госдума попросит правительство запретить проезд польских фур по России

Депутаты Государственной думы на ближайшем пленарном заседании рассмотрят инициативу об обращении к кабинету министров с просьбой запретить проезд польских фур по российской территории.

Анонс сделал депутат Александр Жукoв по окончании заседания Совета Думы, что отражено на сайте законодательного органа. С обсуждения этого вопроса заседание 23 мая должно будет начаться.

Днем ранее на заявленную тему в своем Telegram-канале порассуждал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его выражению, в нынешней геополитической обстановке разумно "запретить Польше наживаться на России". Володин хочет, чтобы для транспортировки товаров Польша использовала отечественные грузовики, давая тем самым зарабатывать россиянам.