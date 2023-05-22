На распространителей слухов о жене Дрозденко пожаловались в прокуратуру

Администрация Ленинградской области сообщила об обращении в прокуратуру местных общественников из-за недостоверной информации, которую неназванные Telegram-каналы распространяют о деятельности Ирины Дрозденко. Возглавляющая региональный Мультицентр социальной и трудовой интеграции, Ирина Дрозденко приходится супругой действующему губернатору Александру Дрозденко. Заявление в силовое ведомство написали представители Совета женщин Ленобласти.

"Ирина Дрозденко не имеет счетов за рубежом. Ее супруг ― губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко находится под санкциями Великобритании и Министерства финансов США (Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США), Канады и ряда других стран", - пишет пресс-служба областного правительства.

Сведения о супруге губернатора, содержание которых не раскрывается, исполнительная власть называет провокационными. Администрация региона допускает, что их тиражирует служба ВСУ, специализирующаяся на кибератаках.