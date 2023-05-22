В петербургских почтовых отделениях обнаружили поддельную тушенку

Организация "Общественный контроль" рассказала о результатах инспекции, проведенной по петербургским отделениям "Почты России". Общественников интересовал представленный в них ассортимент продовольствия.

Участники рейда утверждают, что в почтовых отделениях реализуют поддельную тушенку, выдавая ее за товар, сделанный по ГОСТу. Из одиннадцати проверенных в лабораториях образцов свиной и говяжей тушенки только один соответствовал стандартам качества.

Отдельно отмечают почтовые отделения в Кировском районе, где вопросы у активистов возникли не только к качеству, но и к сроку годности мясных продуктов продукта.

Кроме того, "Общественный контроль" недоволен отказом сотрудников "Почты России" возвращать деньги за некачественный товар.

"Для АО "Почта России" закон, по всей видимости, не писан, у госпредприятия другие правила, в том числе реализовывать некачественный товар и не нести за это ответственности, а если кто-то возражает против употребления консервов с кровеносными сосудами, направлять несогласных в суд", - резюмировали представители движения.

Материалы проведенной проверки они направили в надзорные органы.