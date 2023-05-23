Миронов: Минобороны подготовило проект о полной компенсации пенсий участвующим в СВО пенсионерам

Министерство обороны подготовило проект указа о полной компенсации пенсий на время участия граждан в специальной военной операции, сообщил 23 мая "Интерфакс" со ссылкой на лидера "Справедливой России — За правду" Сергея Миронова. Соответствующую информацию политик почерпнул из ответа министерства на свой запрос.

Миронов отметил, что с начала спецоперации действовало правило, согласно которому при частичной мобилизации военные пенсионеры лишались права на получение выплат. "Согласно готовящемуся проекту указа президента, ветераны будут получать 100 % компенсацию пенсии в период службы в зоне СВО", — поведал он.

Как проинформировали Миронова в Минобороны, ведомство подготовило проекты президентского указа и постановления правительства. Сейчас документы находятся на рассмотрении связанных с их исполнением федеральных ведомств.

Согласно проекту указа, призванные по частичной мобилизации или же заключившие контракт о военной службе россияне из числа получателей пенсии за выслугу лет должны будут получать компенсацию в размере 100 % от той, что выплачивалась им до их поступления в ряды армии. Говоря об этом, Миронов выразил мнение, что принятие проектов "позволит восстановить социальную справедливость".