Беглов: Особое внимание надо оказывать детям участников СВО

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал коллег особое внимание оказывать детям, чьи родители участвуют в специальной военной операции. Такое заявление он сделал на заседании правительства города 23 мая во время обсуждения вопроса соблюдения прав и интересов несовершеннолетних.

- Это не просто, когда ты ждешь родителей с фронта, - сказал Беглов.

Он отметил, что в СВО принимают участие как мужчины, так и женщины. С их детьми должны обязательно работать психологи, считает губернатор. По его словам, таким детям особое внимание следует оказывать как в детских садах, так и в школах.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина рассказала на заседании, что дети из семей мобилизованных входят в особую группу риска. С момента начала СВО за психологической помощью в городе обратилось более 500 несовершеннолетних, сообщила омбудсмен. По ее словам, сейчас нет единого алгоритма психологической помощи детям участников СВО, но его уже начали разрабатывать.

Напомним, ранее для детей участников СВО ввели различные льготы. В частности, для них выделили квоты по поступлению в вузы.

София Саттарова